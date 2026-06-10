Il Tribunale ha respinto il ricorso di un avvocato contro il presidente del Consiglio, ritenendo non fondato il suo tentativo di ottenere chiarimenti ufficiali sulla gestione dell’emergenza sanitaria. La decisione è stata comunicata questa mattina. L’avvocato aveva chiesto di conoscere dettagli specifici sulle misure adottate e sulla comunicazione ufficiale del governo. La sentenza ha confermato che, in questa fase, non ci sono elementi sufficienti per procedere con ulteriori accertamenti giudiziari.

Per carità, tutto può essere. Anche che Giuseppe Conte si trasformi in un incrocio tra Bud Spencer e Terence Hill in «Altrimenti ci arrabbiamo». Già, perché sul caso Covid eravamo appena pronti a scrivere che l'ex premier ha il dovere di chiarire la portata delle accuse rimbombate nella commissione che si occupa della materia, che subito sono arrivate le minacce: non ci provate che querelo. Confidando nella clemenza della corte, tentiamo di capirci qualcosa. Eppure non dovrebbe essere complicato. La tradizione dei Cinque stelle invoca trasparenza da sempre. Perché non dovrebbe valere per Giuseppe Conte? Sicuramente noi non abbiamo pregiudizi verso il leader pentastellato, semmai ne critichiamo il posizionamento politico. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Caro Giuseppe Conte sul Coronavirus serve chiarezza, non le vie legali

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Le bugie di Conte in commissione COVID | Tivù Verità

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Adesso che Giuseppe Conte non è al governo rompe il cazzo al centrodestra dicendo: noi dobbiamo pensare di alleviare il costo del caro bollette alla gente, testa di cazzo : adesso che sei all' posizioni rompi i coglioni ? perché no l'ho hai fatto tu quando eri al x.com

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