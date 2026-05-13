Podere Rota le Liste Civiche Sangiovannesi all’attacco Serve chiarezza sul futuro della discarica

Le Liste Civiche Sangiovannesi hanno diffuso una nota chiedendo chiarimenti sul futuro della discarica nel territorio comunale. La questione riguarda la gestione e le decisioni riguardanti l’impianto, che ha suscitato discussioni tra le forze politiche locali. La comunicazione è arrivata in un momento in cui si discute di possibili sviluppi e interventi sulla struttura. La vicenda resta al centro delle preoccupazioni di molti cittadini e amministratori.

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Arezzo, 13 maggio 2026 – Le Liste Civiche Sangiovannesi tornano a intervenire sulla vicenda della discarica di Podere Rota e criticano il silenzio dell’amministrazione comunale di San Giovanni Valdarno, accusata di non aver chiarito ai cittadini quale sia l’effettiva situazione dell’impianto e quali prospettive si delineino per il futuro. Secondo il gruppo civico, alle questioni sollevate pubblicamente nelle ultime settimane non avrebbe risposto il Comune, ma direttamente l’assessore all’ambiente della Regione Toscana, David Barontini. Un passaggio che le Liste Civiche definiscono “politicamente significativo”, ritenendo che l’amministrazione comunale abbia evitato di assumersi la responsabilità di spiegare pubblicamente quanto sta accadendo attorno alla discarica.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Podere Rota, le Liste Civiche Sangiovannesi all’attacco. “Serve chiarezza sul futuro della discarica” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Crisi ex Calzaturificio TM (Progetto Scarpa Srl). Intervengono le Liste Civiche SangiovannesiArezzo, 12 maggio 2026 – Pieno sostegno ai lavoratori dell’ex Calzaturificio TM, oggi Progetto Scarpa Srl, che da mesi stanno vivendo una situazione... Podere Rota, Barontini: “Nessun ampliamento della discarica, l’obiettivo è chiudere l’impianto in sicurezza”Arezzo, 12 maggio 2026 – Nessun ampliamento della discarica di Podere Rota né nuove autorizzazioni per aumentare le volumetrie destinate ai rifiuti. Temi più discussi: Podere Rota, Liste Civiche Sangiovannesi: Chiediamo risposte chiare dall'amministrazione comunale; Podere Rota, le richieste dei Civici; Podere Rota, nessun ampliamento; Podere Rota, l’assessore regionale Barontini: Nessun ampliamento, autorizzati conferimenti per il completamento. Obiettivo, chiudere in sicurezza. Podere Rota, le Liste Civiche Sangiovannesi all’attacco. Serve chiarezza sul futuro della discaricaArezzo, 13 maggio 2026 – Le Liste Civiche Sangiovannesi tornano a intervenire sulla vicenda della discarica di Podere Rota e criticano il silenzio dell’amministrazione comunale di San Giovanni Valdarn ... lanazione.it Podere Rota, nessun ampliamentoNessun ampliamento e nessun nuovo via libera ai rifiuti. La riattivazione temporanea dei conferimenti nella discarica di Podere Rota, a Terranuova Bracciolini, serve solo a completare la chiusura defi ... teletruria.it