Sul caro energia occorre fare chiarezza

Da panorama.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il direttore generale di Elettricità Futura ha dichiarato che sul tema del caro energia è necessario fare chiarezza. Ha sottolineato che le questioni legate ai costi dell’energia richiedono approfondimenti specifici e trasparenti. La sua posizione si concentra sull’esigenza di fornire informazioni precise e verificabili per comprendere meglio le cause dell’aumento dei prezzi e le possibili soluzioni. Non sono state fornite ulteriori dettagli sulle proposte o sulle analisi condotte.

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di Giorgio Boneschi, direttore Generale Elettricità Futura Gentile direttore, in merito all’articolo pubblicato sull’ultimo numero di Panorama, dal titolo «L’economia è in guerra con questa UE», vorrei precisare alcune informazioni che finiscono per attribuire al settore elettrico responsabilità che non gli appartengono. Il costo dell’energia all’ingrosso in Italia è elevato a causa di un mix produttivo fortemente dipendente dal gas. Attribuire oscillazioni di prezzo a presunte responsabilità degli operatori significa ignorare il funzionamento del mercato e alimentare una rappresentazione distorta della realtà. Semmai, al momento, il vero problema riguarda gli idrocarburi, ed è dovuto al blocco dello stretto di Hormuz. 🔗 Leggi su Panorama.it

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