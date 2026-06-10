caporalato il dibattito che interroga la calabria oggi

In un dibattito in Aula si discute sulle responsabilità e il ruolo delle istituzioni per contrastare il caporalato in Calabria. La discussione si concentra sulle narrazioni legate a questa pratica e sulle misure da adottare per eliminarla. L’attenzione si rivolge anche alle responsabilità di chi dovrebbe intervenire per fermare questa forma di sfruttamento lavorativo.

Un confronto in Aula che riporta al centro responsabilità, narrazioni e il ruolo delle istituzioni per debellare il caporalato.. Lunedì 8 giugno ho assistito alla decima seduta consiliare. Come primo punto all’ordine del giorno, dopo il doveroso minuto di silenzio per le 4 vittime di Amendolara è stato affrontato il tema del caporalato, una questione che da mesi seguo e continuerò a seguire personalmente con attenzione continua ad interrogare la coscienza civile della Calabria. È un fenomeno complesso, stratificato, che non si presta a semplificazioni e che richiede uno sguardo capace di tenere insieme responsabilità istituzionali, dinamiche economiche e fragilità sociali. Proprio per questo, tra i vari interventi che si sono susseguiti in Aula, ho scelto di soffermarmi sulle parole dell’onorevole Daniela Iiriti, Consigliera regionale di Fratelli d’Italia. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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