Durante il dibattito politico locale, un candidato ha posto domande sui social media riguardo a tre temi principali: la costruzione di una moschea, il ruolo di alcuni assessori e le questioni legate alle manutenzioni pubbliche. La discussione si è accesa tra i sostenitori e gli avversari, con commenti e interventi che hanno coinvolto gli utenti online. La polemica è diventata uno degli argomenti più commentati in vista del ballottaggio.

Tre video pubblicati dal consigliere comunale di opposizione aprono altrettanti fronti politici. Centinaia di commenti e un confronto che si sposta dalla città alle coalizioni Mentre Arezzo si prepara agli ultimi chilometri della campagna elettorale e i candidati consumano più suole che programmi, Francesco Romizi ha deciso di trasformarsi nel professore supplente della politica aretina. Niente compiti in classe, ma una serie di interrogazioni rivolte al candidato sindaco Marcello Comanducci. Quattro video, tre interrogazioni e una conclusione finale che ha trasformato la miniserie social in una vera e propria dichiarazione politica. Sul tavolo sono finiti immigrazione, squadra di governo, manutenzioni cittadine e, nell’ultimo episodio, direttamente la scelta di voto. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Ballottaggio, Romizi interroga Comanducci sui social: moschea, assessori e manutenzioni accendono il dibattito

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