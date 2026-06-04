Caporalato a Reggio Calabria il vertice con la ministra Calderone sullo sfruttamento dei braccianti
Il 5 giugno si svolgerà a Reggio Calabria un incontro tra rappresentanti istituzionali e la ministra Calderone. L’obiettivo è affrontare il problema del caporalato e dello sfruttamento dei lavoratori nei campi. La riunione si concentrerà anche sulla tragedia dei braccianti di Amendolara, coinvolti in un episodio di morte sul lavoro. La discussione si terrà in un contesto di approfondimento e analisi delle pratiche illegali nel settore agricolo.
A Reggio Calabria si terrà il 5 giugno un vertice istituzionale dedicato al contrasto del caporalato e dello sfruttamento dei lavoratori agricoli, con particolare riferimento alla strage dei braccianti di Amendolara. All’incontro parteciperanno rappresentanti del governo, delle istituzioni. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
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