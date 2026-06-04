Caporalato a Reggio Calabria il vertice con la ministra Calderone sullo sfruttamento dei braccianti

Notizia in breve

Il 5 giugno si svolgerà a Reggio Calabria un incontro tra rappresentanti istituzionali e la ministra Calderone. L’obiettivo è affrontare il problema del caporalato e dello sfruttamento dei lavoratori nei campi. La riunione si concentrerà anche sulla tragedia dei braccianti di Amendolara, coinvolti in un episodio di morte sul lavoro. La discussione si terrà in un contesto di approfondimento e analisi delle pratiche illegali nel settore agricolo.