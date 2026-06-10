Il sindacato Flai Cgil Puglia chiede alle prefetture di intervenire presso l'INPS per convocare le sezioni territoriali dedicate al caporalato. La richiesta arriva dopo aver evidenziato che solo il 10% dei fondi destinati a contrastare il fenomeno è stato effettivamente utilizzato. La situazione riguarda la gestione delle risorse e la presenza di sezioni attive sul territorio per la lotta al caporalato.

“Il dato più allarmante è che solo il 10% dei fondi PNRR risulta effettivamente utilizzato. È un’occasione storica sprecata per il lavoro, per la legalità e per il futuro delle aree agricole del Paese” afferma il Segretario generale della Flai Cgil Puglia, Antonio Ligorio. Tra gli interventi più rilevanti previsti dal Piano vi era il superamento dei ghetti dei braccianti agricoli, simboli di degrado e sfruttamento come Borgo Mezzanone e Torretta Antonacci. Per questo obiettivo erano stati stanziati 114 milioni di euro sui 200 complessivi destinati al contrasto al caporalato e all’emarginazione abitativa dei lavoratori agricoli. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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© Ilsipontino.net - Caporalato, Flai Cgil Puglia: “Chiediamo alle prefetture di intervenire presso l’INPS affinché vengano convocate le sezioni territoriali”

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