Sfruttamento e caporalato Flai Cgil | Un fenomeno che non si arresta

La Flai Cgil di Caserta segnala una serie di nuovi casi di caporalato e sfruttamento dei lavoratori migranti, che continuano a essere segnalati sul territorio. Il segretario generale dell'organizzazione ha commentato la situazione, evidenziando come il fenomeno non si sia fermato. Recentemente, le forze di polizia provinciali hanno effettuato controlli presso un’azienda bufalina situata a San Tammaro, riscontrando ulteriori irregolarità legate al lavoro.

La Flai Cgil Caserta denuncia nuovi casi di caporalato e sfruttamento del lavoro di migrante. “Un fenomeno che non si arresta”, spiega Tammaro Della Corte segretario generale Flai Cgil anche alla luce di controlli della polizia provinciale di Caserta presso un’azienda bufalina di San Tammaro.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Caporalato in Puglia: “luci accese ma il sistema resiste” Flai CgilDi seguito il comunicato: «Ogni iniziativa che accende un faro sullo sfruttamento del lavoro e sul caporalato è un segnale importante, ma adesso... Leggi anche: Flai Cgil Brindisi e l'8 marzo: “Diritti delle donne e democrazia non si toccano” Altri aggiornamenti Temi più discussi: Dati anagrafici 2019-2025: la Flai rilancia su stabilità, inclusione e diritti; Supermercati Gala, sottoscritta con la Filcams Cgil la proroga dell’integrativo; Sfruttati non solo nei campi: i caporali a caccia anche tra i richiedenti asilo; un fenomeno diffuso anche al Nord; Caporalato durante l’aviaria. Grazzi (Cgil): Ora luce su tutta la filiera. Caporalato nel Casertano, due braccianti marocchini sfruttati in un allevamento di bufale. La denuncia di FLAI CGILLa Polizia Provinciale di Caserta ha scoperto due lavoratori di origine marocchina vittime di gravi forme di sfruttamento lavorativo all’interno di un’azienda di allevamento bufalino del territorio. casertaweb.com Imprenditore casertano denunciato per lavoratori sfruttati. FLAI-CGIL lancia l’allarme: un fenomeno che non si arrestaHAI DIFFICOLTA’ AD ABBONARTI? GUARDA IL VIDEO-TUTORIAL. Ecco come fare. CasertaCE a soli 2€ al mese: inchieste e articoli in ESCLUSIVA CASERTA – Nella giornata di mercoledì 15 aprile, durante un contr ... casertace.net Lo denuncia in una nota Stefano Morea, Segretario Generale Flai Cgil Roma e Lazio facebook Malattie professionali, diritti e bilateralità nel settore della pesca: Flai Cgil organizza un incontro - x.com