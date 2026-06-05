Quattro braccianti migranti sono stati trovati morti in un'auto bruciata, secondo quanto riferiscono fonti ufficiali. L’incidente è avvenuto in una zona rurale e si sta indagando per chiarire le cause. Domani un gruppo di lavoratori si sposterà dalla Puglia alla Calabria per denunciare sfruttamento, caporalato e condizioni di precarietà nel settore agricolo. Il sindacato locale ha condannato la situazione, chiedendo maggiore attenzione e tutela.

Di seguito un comunicato diffuso dal sindacato Flai-Cgil Puglia: “Non possiamo più accettare disumanità nei confronti dei lavoratori che operano sui campi della nostra terra”. Con queste parole il segretario generale della Flai Cgil Puglia, Antonio Ligorio, annuncia la partecipazione alla manifestazione nazionale in programma sabato, 6 giugno, ad Amendolara, in provincia di Cosenza. La Flai Cgil Puglia sta organizzando pullman da tutta la regione per raggiungere il presidio, convocato dopo la morte di quattro operai agricoli, rimasti uccisi nel rogo di un minivan, e il ferimento di un giovane lavoratore. “Non si tratta di un episodio isolato nella sua ferocia – aggiunge Ligorio – ma dell’ennesima conseguenza di un sistema che continua a tollerare sfruttamento, caporalato e precarietà”. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - I quattro braccianti migranti bruciati e uccisi nell’auto: anche dalla Puglia domani in Calabria per denunciare sfruttamento, caporalato e precarietà Flai-Cgil

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Braccianti bruciati vivi in Calabria, i killer hanno bloccato le porte dell'auto

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