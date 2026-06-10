Capocannoniere Australia e cartellino facile | occhio a questo bomber ai Mondiali
Nestory Irankunda, attaccante australiano, si fa notare con i suoi gol nel proprio club e potrebbe essere tra i protagonisti ai Mondiali del 2026. I numeri mostrano una media di tiri a partita superiore alla media e una tendenza a ricevere cartellini gialli frequente. La sua prestazione sul campo e i dati disciplinari sono sotto osservazione in vista delle prossime competizioni internazionali.
Nestory Irankunda bomber ai Mondiali 2026? I dati sui gol con l’Australia, i tiri a partita e la tendenza ai cartellini per i pronostici. Il Gruppo D della Coppa del Mondo 2026 si presenta come uno dei raggruppamenti più equilibrati dal punto di vista statistico. Escludendo gli Stati Uniti, saldi al 16esimo posto della graduatoria mondiale, le altre tre sfidanti si trovano racchiuse in una manciata di posizioni: la Turchia occupa infatti la 22esima posizione, l’Australia la 27esima e il Paraguay la 38esima. Questa vicinanza rende il girone uno dei più aperti e difficili da pronosticare dell’intero torneo. Nonostante il precedente del... 🔗 Leggi su Ilveggente.it
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