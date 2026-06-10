Capocannoniere Australia e cartellino facile | occhio a questo bomber ai Mondiali

Notizia in breve

Nestory Irankunda, attaccante australiano, si fa notare con i suoi gol nel proprio club e potrebbe essere tra i protagonisti ai Mondiali del 2026. I numeri mostrano una media di tiri a partita superiore alla media e una tendenza a ricevere cartellini gialli frequente. La sua prestazione sul campo e i dati disciplinari sono sotto osservazione in vista delle prossime competizioni internazionali.