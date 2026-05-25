Lautaro Martinez re dei bomber | lo scudetto dell’Inter si completa con il titolo di capocannoniere

Notizia in breve

Lautaro Martinez ha terminato la stagione 2025-2026 come capocannoniere della Serie A, contribuendo alla vittoria dello scudetto per l’Inter. Con i suoi gol, ha superato gli avversari e ottenuto il titolo individuale. La squadra ha concluso il campionato con il primo posto in classifica, celebrando sia il successo collettivo sia quello personale del giocatore.