Lautaro Martinez re dei bomber | lo scudetto dell’Inter si completa con il titolo di capocannoniere
Lautaro Martinez ha terminato la stagione 2025-2026 come capocannoniere della Serie A, contribuendo alla vittoria dello scudetto per l’Inter. Con i suoi gol, ha superato gli avversari e ottenuto il titolo individuale. La squadra ha concluso il campionato con il primo posto in classifica, celebrando sia il successo collettivo sia quello personale del giocatore.
L’ Inter ha chiuso la stagione calcistica 2025-2026 celebrando non solo i traguardi collettivi ma anche i successi personali dei suoi campioni, culminati con la vittoria di Lautaro Martinez nella classifica dei capocannonieri della Serie A. Come evidenziato nell’approfondimento statistico pubblicato da Inter-News.it, il capitano nerazzurro si è laureato miglior marcatore del massimo campionato italiano grazie a un bottino di 17 gol complessivi. Questo riconoscimento individuale va a impreziosire un’annata memorabile per il club di Milano, capace di mettere in bacheca contemporaneamente il ventunesimo scudetto e la decima Coppa Italia della propria storia calcistica. 🔗 Leggi su Forzainter.eu
Mercato InterRomano Conferma Tutto! LInter fa Cassa
Notizie e thread social correlati
L’Inter ‘sanguina’ senza Lautaro Martínez: lo ‘Scudetto’ è in pericoloL’Inter sta affrontando difficoltà in assenza di Lautaro Martínez, secondo quanto riportato recentemente dalla stampa spagnola.
Lautaro Martinez un mese dopo: il capitano dell’Inter rientra nel match ScudettoDopo circa un mese di assenza, Lautaro Martinez torna a far parte della rosa dell’Inter.
Temi più discussi: Lautaro Martinez a caccia del miracolo: nella Serie A a 20 squadre mai un capocannoniere sotto i 20 goal; Inter, Lautaro in campo a Bologna per ridurre il gap statistico con i capocannonieri; Emery re delle finali, ma c'è chi fa meglio ed è un suo giocatore...; Lautaro Martinez è il miglior attaccante della Serie A 2025/26!.
PREMIO ANCHE PER LAUTARO! Lautaro Martinez è stato eletto il migliore attaccante della Serie A 25/26. Un traguardo meritatissimo e che merita di essere festeggiato nel migliore dei modi. A Bologna sarà ancora festa! facebook
#LautaroMartinez invece è il miglior giocatore di maggio della Serie A oltre al capocannoniere attuale con 17 gol segnati. x.com
Lautaro Martínez: Per me, Harry Kane è il . Lo metto persino sopra Haaland per come controlla il pallone, fa girare il gioco, legge la partita e la sua abilità di colpo di testa... . : r/SkySport reddit
Lautaro Martinez re dei bomber: dominio e leadership InterAncora una volta il nome è sempre lo stesso. Lautaro Martinez chiude la stagione 2025/2026 da capocannoniere della Serie A, confermando una leadership tecnica e mentale ormai fuori discussione. Con 17 ... europacalcio.it
Classifica marcatori Serie A | Lautaro Martinez capocannoniere, Inter show! (38^ giornata, 23-24 maggio 2026)Classifica marcatori Serie A (38^ giornata, 23-24 maggio 2026): Lautaro Martinez capocannoniere, Inter show con il capitano re del gol come due anni fa. ilsussidiario.net