In casa Inter, la corsa al titolo di capocannoniere si infiamma tra Lautaro e Thuram, entrambi con tre reti segnate finora. A distanza, seguono Paz e Douvikas con 12 gol e Malen con 11. La competizione tra i due attaccanti continua a tenere alta la tensione, mentre gli altri attori si avvicinano alla vetta della classifica marcatori. La stagione entra nel vivo e ogni rete potrebbe fare la differenza.

Marcus s’è infilato gli occhialoni blu e ha lanciato la sfida all’amico con la dieci. Chi sarà il capocannoniere dell’Inter in campionato? I numeri, uniti alle ultime partite, impongono riflessioni e domande, soprattutto perché capitan Lautaro rischia di essere sorpassato da Tikus, capace di infilare sei gol nelle ultime cinque partite. Partiamo dal numero 9. Thuram, dopo un inverno amaro con una sola rete da metà gennaio a metà marzo, è tornato “on fire” subito dopo la sosta per le nazionali. Come se Deschamps gli avesse dato una scossa in vista del Mondiale americano: "Abbiamo bisogno di te". Il francese l'ha ascoltato. Un gol e due assist a Pasqua contro la Roma, altri due nella rimonta contro il Como, poi Cagliari, Torino e Parma.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Lautaro capocannoniere bis? Occhio a Thuram: in casa Inter è partita la sfida

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