Caos Monza e altro ribaltone | via Bianco il possibile sostituto | CM

Da calciomercato.it 10 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Monza ha deciso di separarsi dall’allenatore, protagonista della promozione della scorsa stagione. La società ha annunciato l’addio del tecnico e sta valutando un possibile sostituto. La decisione segna un cambiamento importante nella gestione della squadra, che ha vissuto un momento di caos nelle ultime settimane. La squadra si prepara a un nuovo inizio, con l’obiettivo di affrontare la prossima stagione con un nuovo staff tecnico.

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Sarà divorzio tra la squadra brianzola e il tecnico, protagonista della cavalcata promozione Nuovo ribaltone al Monza. Caos tra dirigenza e panchina in quel di Monzello, con Paolo Bianco che alla fine lascerà la squadra neopromossa in Serie A. Nuovo allenatore per il Monza (Ansa) – Calciomercato.it Tutto lasciava presagire la permanenza del tecnico pugliese dopo il confronto di lunedì con la società e il Ceo Baldissoni, che avevano riconfermato il mister protagonista della cavalcata e del ritorno immediato nella massima categoria. Bianco invece, dopo ulteriori riflessioni, ha preferito sancire l’addio con il Monza. Panchina Monza, Bianco lascia: Vanoli e D’Aversa nomi caldi  . 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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