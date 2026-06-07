Ribaltone Monza | ore decisive per Bianco idea Abate in panchina | CM

Nelle ultime ore, la società di calcio neopromossa in Serie A sta valutando un cambio in panchina, con il tecnico attuale in forte discussione. La decisione potrebbe portare all’ingaggio di un nuovo allenatore, con un possibile passaggio di consegna a un ex calciatore che attualmente ricopre un ruolo dirigenziale. La situazione si sta delineando rapidamente, mentre i dirigenti si confrontano sulle prossime mosse.

La società neopromossa in Serie A potrebbe a sorpresa interrompere il matrimonio con il tecnico pugliese: le ultime sulla panchina del Monza Sono ore caldissime per la panchina del Monza, con Paolo Bianco mai così in bilico. Nonostante la promozione in Serie A, il club brianzolo potrebbe decidere di separarsi dall’allenatore pugliese. Monza, il Ds Burdisso e il tecnico Bianco – Calciomercato.it Giorni di riflessione in seno alla dirigenza biancorossa: stando a quanto raccolto da Calciomercato.it, arrivano segnali negativi sulla permanenza di Bianco alla guida del Monza. L’inizio della prossima settimana sarà decisivo per il destino del 48enne tecnico, che presumibilmente già domani si confronterà con il Ceo Baldissoni e il Ds Burdisso nel vertice da dentro o fuori per la panchina brianzola. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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