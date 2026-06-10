caos lega il muro eretto da salvini contro zaia per ora resiste

Per ora il muro eretto da Matteo Salvini funziona. La soluzione del modello bavarese invocata da Luca Zaia non passa. Il Consiglio Federale di ieri, rigorosamente in presenza negli uffici della Camera, prevedeva le comunicazioni del segretario al secondo punto della riunione (al primo, l’approvazione del rendiconto del 2025). Nessun commento né anticipazione dai piani alti della Lega. Il segretario aveva detto solo di aver letto “molte fantasie”. Ovvero una riorganizzazione ai vertici con l’innesto di Luca Zaia come nuovo vice di Salvini e magari anche di Massimiliano Fedriga, entrambi possibili referenti del Nord. Con un cambio di rotta sui temi: meno remigrazione e temi di politica estera urlati e più condivisione del territorio. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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