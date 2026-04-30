Luca Zaia ha rifiutato la proposta di Matteo Salvini di assumere il ruolo di vice segretario della Lega. Salvini aveva avanzato la richiesta, ma Zaia ha deciso di non accettare. La decisione di Zaia interrompe le trattative in corso e apre una nuova fase nella gestione interna del partito. La comunicazione ufficiale è arrivata attraverso fonti vicine ai protagonisti.

Sostituire Stefani come numero due non basta all’ex Doge. Che vorrebbe un ruolo di maggior rilievo al pari di Durigon, vero dominus del partito. Il rifiuto pare abbia irritato il segretario che resta alle prese con il nodo del Nord. È finito con un ‘no’ il tempo di “Waity Luca“. Matteo Salvini si è deciso a chiedere a Luca Zaia di fare il suo vice. Quest’ultimo lo ha ringraziato ma ha preferito non accettare l’ingresso nella segreteria della Lega. Tempo un quarto d’ora – scenografia gli stand del Vinitaly – e si è chiuso un nodo che alimentava tensioni interne da tempo. Il capo della Lega ha impiegato mesi a fare il passo, poco meno di William d’Inghilterra con Kate Middleton (soprannominata, appunto, “Waity Katie” in attesa del matrimonio).🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Zaia dice no a Salvini: sfuma il ruolo da vice e si riapre la partita nella Lega

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