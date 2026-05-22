Il leader della Lega ha annunciato un ritiro del partito previsto per il 19 e 20 giugno. Tutti i parlamentari e i membri dei vertici sono stati convocati e invitati a partecipare, con lo scopo di riunirsi in questa occasione. Nel frattempo, il governatore di una regione del nord ha comunicato di non essere presente all’evento, specificando che non prenderà parte ai lavori programmati. La comunicazione è arrivata pochi giorni prima dell’inizio dell’iniziativa.

Pronti, via. Matteo Salvini porta la Lega in ritiro. Zaino in spalla, i parlamentari e i vertici del Carroccio sono tutti precettati. «Cari colleghi, su indicazione del capogruppo vi informo che nelle giornate di venerdì 19 e sabato 20 giugno verrà organizzata una due giorni di incontri insieme al Segretario federale Matteo Salvini per mettere a punto proposte e programmi». Questo il messaggio atterrato poco fa nella chat dei parlamentari. Salvini porta la Lega in ritiro, Zaia dà buca: «Non ci sono» «Vi chiediamo quindi di tenervi liberi per entrambe le giornate». Come anticipato dal Messaggero, i lumbàrd andranno per la prima volta in ritiro con il segretario. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Salvini porta la Lega in ritiro il 19 e 20 giugno, Zaia dà buca: «Non ci sono»

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