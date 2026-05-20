Commissione d' inchiesta sul covid FdI | Il M5s prova a screditarla non può negare i fatti che stanno emergendo

Da cesenatoday.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La commissione parlamentare d'inchiesta sul covid continua le sue attività, con le discussioni che si accendono tra i diversi gruppi politici coinvolti. Fratelli d’Italia ha accusato il Movimento 5 Stelle di tentare di screditare il percorso investigativo, sottolineando che non si può negare quanto già emerso durante le audizioni e le analisi dei documenti. La deputata di FdI, membro della commissione, ha ribadito la validità dei fatti finora raccolti, mentre le polemiche tra i partiti si moltiplicano.

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Strascichi polemici tra Fratelli d'Italia e Movimento 5 stelle sui lavori della commissione parlamentare d'inchiesta sul covid che vede tra i propri membri la deputata di FdI Alice Buonguerrieri. “Le accuse emerse dai coordinatori regionali del Movimento 5 Stelle, Marco Croatti e Gabriele Lanzi. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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