Commissione d' inchiesta sul covid FdI | Il M5s prova a screditarla non può negare i fatti che stanno emergendo

La commissione parlamentare d'inchiesta sul covid continua le sue attività, con le discussioni che si accendono tra i diversi gruppi politici coinvolti. Fratelli d’Italia ha accusato il Movimento 5 Stelle di tentare di screditare il percorso investigativo, sottolineando che non si può negare quanto già emerso durante le audizioni e le analisi dei documenti. La deputata di FdI, membro della commissione, ha ribadito la validità dei fatti finora raccolti, mentre le polemiche tra i partiti si moltiplicano.

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