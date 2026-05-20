Commissione d' inchiesta sul covid FdI | Il M5s prova a screditarla non può negare i fatti che stanno emergendo
La commissione parlamentare d'inchiesta sul covid continua le sue attività, con le discussioni che si accendono tra i diversi gruppi politici coinvolti. Fratelli d’Italia ha accusato il Movimento 5 Stelle di tentare di screditare il percorso investigativo, sottolineando che non si può negare quanto già emerso durante le audizioni e le analisi dei documenti. La deputata di FdI, membro della commissione, ha ribadito la validità dei fatti finora raccolti, mentre le polemiche tra i partiti si moltiplicano.
Strascichi polemici tra Fratelli d'Italia e Movimento 5 stelle sui lavori della commissione parlamentare d'inchiesta sul covid che vede tra i propri membri la deputata di FdI Alice Buonguerrieri. “Le accuse emerse dai coordinatori regionali del Movimento 5 Stelle, Marco Croatti e Gabriele Lanzi. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Commissione Covid, il racconto del Comitato Ascoltami sulle vittime di effetti avversi dei vaccini
Sullo stesso argomento
Alluvione, commissione d'inchiesta in Romagna. FdI: “Sul Lago di Quarto risposta per la sicurezza del territorio”Ha preso il via questa mattina nel Cesenate la missione della Commissione parlamentare d’inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico in...
Commissione Covid, Buonguerrieri (FdI): Conte mentitore seriale, inaffidabile e inattendibile – Il video(Agenzia Vista) Roma, 14 aprile 2026 "Conte deve dimettersi dalla commissione Covid che usa come scudo e rispondere agli italiani.
La Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di #sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie svolge l'audizione di Alessandro Alongi, presidente Commissione #Politiche #sociali del XII municipio di Roma. x.com
San Marino. Consiglio: approvato il Progetto di Legge per la Commissione d’Inchiesta sul Caso Bulgaro. Scontro totale tra maggioranza e le opposizioni - Facebook facebook
Gianluca Rocchi, il Coordinatore degli Arbitri per la Commissione Nazionale Arbitri di Serie A e B, ha informato Francesco Massini, il Vicepresidente ad interim dell'AIA, questa sera della sua decisione di autosospendersi dalla sua posizione a seguito di un'ind reddit
Capitano De Grazia, la commissione riapre l’inchiesta sul giallo della morteL’ente parlamentare che si occupa di traffici di rifiuti: Nuovi accertamenti sul decesso e sulle navi dei veleni ... ilsecoloxix.it
Cesetti (PD): La destra boccia la commissione d’inchiesta per difendere il presidente Acquaroli. Responsabilità politiche gravissimeMARCHE – Il dietrofront della maggioranza sull’istituzione della Commissione d’inchiesta non è un atto di difesa verso l'assessore alla Sanità, ma un esplicito ordine di scuderia arrivato direttament ... corrierenews.it