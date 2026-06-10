caos a san tammaro rendiconto bocciato e ombre sulla fondazione carditello

Notizia in breve

Il rendiconto finanziario del Comune di San Tammaro è stato bocciato in consiglio comunale, causando il caos tra i rappresentanti politici. La bocciatura ha sollevato dubbi sulla gestione della Fondazione Carditello, coinvolta in recenti polemiche. La discussione si è protratta a lungo, senza raggiungere un accordo. Nessuna decisione definitiva è stata presa sul futuro della Fondazione, mentre i consiglieri si sono scambiati accuse e sospetti. La situazione resta incerta e aperta a ulteriori sviluppi.