Caos a San Tammaro rendiconto bocciato e ombre sulla Fondazione Carditello
Il rendiconto finanziario del Comune di San Tammaro è stato bocciato in consiglio comunale, causando il caos tra i rappresentanti politici. La bocciatura ha sollevato dubbi sulla gestione della Fondazione Carditello, coinvolta in recenti polemiche. La discussione si è protratta a lungo, senza raggiungere un accordo. Nessuna decisione definitiva è stata presa sul futuro della Fondazione, mentre i consiglieri si sono scambiati accuse e sospetti. La situazione resta incerta e aperta a ulteriori sviluppi.
Tempo di lettura: 3 minuti Si infiamma il dibattito politico nel Comune di San Tammaro. Durante l’ultima seduta del Consiglio Comunale del 9 giugno 2026, il gruppo consiliare di opposizione “Uniti per il Futuro” guidato da Emiddio Cimmino, ha espresso un durissimo voto contrario al Rendiconto di gestione, sollevando pesanti interrogativi che rischiano ora di travolgere la gestione della Fondazione Real Sito di Carditello. Una copia della durissima nota politica è già stata indirizzata al Ministero della Cultura (MiC) per chiedere immediata chiarezza. Tasse al massimo e promesse infrante: l’attacco al Sindaco D’Angelo di Fratelli d’Italia La minoranza consiliare di Cimmino e Borrozzino, ha motivato il proprio “no” ponendo l’accento su una gestione finanziaria considerata sorda alle esigenze dei cittadini. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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