Il 2 giugno si svolge la quarta edizione del Concorso internazionale “Cuore d’oro” presso il Real Sito di Carditello. L’evento è organizzato dalla fondazione Pavarotti in collaborazione con la Reggia Carditello. La competizione vedrà il debutto di giovani cantanti lirici provenienti da diversi paesi. La manifestazione si svolge nel contesto di un evento dedicato alla musica lirica, coinvolgendo artisti emergenti in un contesto storico e culturale.

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© 2anews.it - Lirica, partnership tra fondazione Pavarotti e Reggia Carditello

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