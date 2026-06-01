Il Movimento 5 Stelle ha chiesto chiarimenti sulla gestione della Reggia di Carditello, definendola un patrimonio del territorio e un simbolo di legalità. Secondo i rappresentanti, il ministero competente non avrebbe fornito risposte chiare riguardo alle modalità di amministrazione della fondazione che ne cura la conservazione. La richiesta di trasparenza si basa sulla percezione di un’assenza di informazioni dettagliate, che impedirebbero un controllo pubblico adeguato sulla gestione del sito.

Tempo di lettura: 2 minuti “La Reggia di Carditello è un gioiello del nostro territorio e un presidio di legalità, ma la sua gestione continua a essere avvolta da un’inaccettabile mancanza di trasparenza”. Lo ha dichiarato in una nota Agostino Santillo, parlamentare del MoVimento 5 Stelle e vicepresidente della Commissione Ambiente alla Camera. “Già lo scorso marzo – spiega Santillo – ho depositato un’interrogazione al Ministro della Cultura Alessandro Giuli per fare luce sulla gestione contabile della Fondazione Real Sito di Carditello e sulle evidenti lacune nella pubblicazione degli atti nella sezione dedicata all’amministrazione trasparente. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Reggia di Carditello, Santillo (M5S): “Poca trasparenza, ministero risponda sulla gestione della fondazione”

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