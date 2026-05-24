Si avvicina l’inizio della stagione internazionale della canoa slalom, che scatterà con le prime due tappe di Coppa del Mondo 2026, in programma dal 29 al 31 maggio a Tacen, in Slovenia, e dal 5 al 7 giugno a Praga, in Cechia. L’Italia sarà al via della tappa slovena con con 11 atleti: nel kayak maschile in gara Giovanni De Gennaro, Xabier Ferrazzi e Michele Giuseppe Pistoni, con i tre che saranno in gara anche nel kayak cross. Nel kayak femminile spazio alla sola Stefanie Horn, che non sarà al via del kayak cross, dove invece sarà in gara Lucia Gabriella Pistoni. Nella canadese contingente massimo per l’Italia, che schiererà nel settore maschile Raffaello Ivaldi, Flavio Micozzi e Martino Barzon, e nel comparto femminile Marta Bertoncelli, Elena Borghi ed Elena Micozzi. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Canoa slalom, i convocati dell’Italia per le prime due tappe di Coppa del Mondo: gli azzurri in gara a Tacen e Praga

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