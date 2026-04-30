Dopo il collegiale a Sabaudia, terminato il 5 ottobre, sono stati annunciati i nomi degli atleti italiani convocati per le prime due tappe di Coppa del Mondo di canoa velocità. Gli azzurri si preparano a gareggiare in un calendario molto ravvicinato, con impegni consecutivi. La selezione comprende diversi atleti che si sono allenati intensamente negli ultimi giorni, pronti a confrontarsi nelle competizioni internazionali.

A pochi giorni dalla conclusione del collegiale di Sabaudia (Latina), previsto fino a martedì 5 maggio, sono stati diramati i convocati dell’Italia per le prime due tappe della Coppa del Mondo 2026 di canoa velocita, in programma a Szeged, in Ungheria, dall’8 al 10 maggio, ed a Brandeburgo, in Germania, dal 14 al 17 maggio. Per il doppio impegno ravvicinato viene confermato praticamente in blocco il gruppo al lavoro in questi giorni: sono 22 i convocati dell’Italia per entrambi gli appuntamenti del massimo circuito internazionale. Nutrito il settore del kayak, composto da 12 uomini e 6 donne, mentre il comparto della canadese conta 3 uomini ed una sola donna.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Canoa velocità, i convocati dell’Italia per le prime due tappe di Coppa del Mondo: doppio impegno ravvicinato per gli azzurri

Notizie correlate

Canoa velocità, i convocati dell’Italia per l’ultimo raduno prima dell’esordio in Coppa del MondoSi avvicina l’inizio della Coppa del Mondo 2026 di canoa velocità: l’Italia si appresta a vivere la prima tappa del massimo circuito internazionale,...

Tiro a volo, i convocati dell’Italia per la Coppa del Mondo di Almaty: Giovanni Pellielo guida gli azzurriSi disputerà ad Almaty, in Kazakistan, la seconda tappa della Coppa del Mondo 2026 di tiro a volo: all’Asanov Shooting Club dal 4 al 10 maggio gli...

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Arrampicata sportiva, i convocati dell’Italia per la Coppa del Mondo di Keqiao: Camilla Moroni guida il gruppo del boulder; Canoa, tre podi a Mantova per Tacchini. Argento nel K1 di Spadacini; Zironi svetta agli Internazionali con vista olimpica.

Canoa velocità, i convocati dell’Italia per l’ultimo raduno prima dell’esordio in Coppa del MondoSi avvicina l'inizio della Coppa del Mondo 2026 di canoa velocità: l'Italia si appresta a vivere la prima tappa del massimo circuito internazionale, in ... oasport.it

Tiro a volo, i convocati dell’Italia per la Coppa del Mondo di Almaty: Giovanni Pellielo guida gli azzurriSi disputerà ad Almaty, in Kazakistan, la seconda tappa della Coppa del Mondo 2026 di tiro a volo: all'Asanov Shooting Club dal 4 al 10 maggio gli azzurri ... oasport.it

GARFAGNANA RAFTING PROTAGONISTA ANCHE IN COPPA DEL MONDO PER CLUB A PAU Parallelamente ai Mondiali Giovanili 2026, sulle acque francesi di Pau si è disputata una delle tappe più importanti della Coppa del Mondo Rafting per Club - facebook.com facebook