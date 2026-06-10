Gli Europei senior 2026 di canoa velocità e paracanoa si disputeranno da domani, giovedì 11, a domenica 14 giugno a Montemor-o-Velho, in Portogallo: saranno nel complesso 26 gli azzurri al via, con l’Italia che schiererà altrettanti equipaggi. Per quel che riguarda la canoa velocità, nel kayak maschile l’Italia sarà al via con sei equipaggi: Andrea Domenico Di Liberto sarà in gara nel K1 200, Alessio Campari nel K1 500, Andrea Schera nel K1 1000 e K1 5000, Samuele Burgo e Tommaso Freschi nel K2 500, e Francesco Lanciotti, Federico Zanutta, Nicolò Volo e Giovanni Francesco Penato nel K4 500. Nel kayak femminile Agata Fantini è iscritta nel K1 200, Meshua Marigo nel K1 500, invece Lucrezia Zironi disputerà sia il K1 1000 che il K2 500 in coppia con Giada Rossetti. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Canoa velocità, definiti gli equipaggi azzurri al via degli Europei senior

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