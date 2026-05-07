L’Italia partecipa alla prima tappa della Coppa del Mondo 2026 di canoa velocità, che si svolge a Szeged. Sono 22 gli equipaggi italiani iscritti alla competizione, che coinvolge numerosi atleti provenienti da varie nazioni. La gara si svolge sulle acque del fiume ungherese, con diverse prove in programma per tutte le categorie. Questa è la prima occasione ufficiale della stagione internazionale per i canoisti italiani.

K1 200 M: Andrea Domenico Di Liberto K1 500 M: Achille Spadacini Alessio Campari K1 200 W: Lucrezia Zironi C1 200 M: Nicolae Craciun C1 500 M: Nicolae Craciun C1 5000 M: Carlo Tacchini C1 500 W: Olympia Della Giustina Canoa velocità, i convocati dell’Italia per le prime due tappe di Coppa del Mondo: doppio impegno ravvicinato per gli azzurri Matteo Berrettini esce subito di scena agli Internazionali d’Italia 2026. Sul Centrale del Foro Italico, l’azzurro offre una prestazione opaca:. OA - Testata giornalistica N. 162014 iscritta presso il Registro della stampa del Tribunale di Monza dal 1122014. Servizi informatici e concessionaria di pubblicità: Diario del Web S.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Canoa velocita, Italia all’esordio in Coppa del Mondo con 22 equipaggi in gara a Szeged

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