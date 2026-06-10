Confermare i buoni risultati ottenuti nelle prime due tappe e provare a conquistare ulteriori soddisfazioni. L’Italia della canoa fluviale è pronta ad affrontare la terza tappa di Coppa del Mondo. La competizione si svolgerà ad Augsburg in Germania dal 12 al 14 Giugno. La rappresentativa azzurra è reduce dagli ottimi risultati conquistati nella tappa disputata a Praga la scorsa settimana. Xabier Ferrazzi si è confermato tra i migliori nel K1 con la conquista del terzo posto, mentre Giovanni De Gennaro ha lasciato il segno con il trionfo nel time trial del kayak cross. Per l’occasione il direttore sportivo Daniele Molmenti e il direttore tecnico Nicola Micozzi hanno scelto di convocare dodici atleti. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Canoa slalom, i convocati dell’Italia per la tappa di Coppa del Mondo di Augsburg

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