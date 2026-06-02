Canoa slalom l’Italia cerca conferme a Praga nella seconda tappa di Coppa del Mondo
Dopo la vittoria di un atleta italiano nella prima tappa di Tacen, la nazionale si prepara per la seconda tappa di Coppa del Mondo di canoa slalom, che si terrà a Praga dal 5 al 7 giugno. L'evento vedrà in gara le squadre italiane in diverse categorie, con l’obiettivo di confermare i risultati ottenuti nella prima gara stagionale. La competizione si svolge sulla pista ceca, con le squadre che si stanno preparando per migliorare le proprie prestazioni.
Archiviata la prima tappa stagionale di Tacen, nella quale è arrivata la splendida vittoria di Xabier Ferrazzi nel kayak individuale maschile, è già tempo di pensare al secondo appuntamento con la Coppa del Mondo 2026 di canoa slalom, in programma da venerdì 5 a domenica 7 giugno a Praga, in Cechia. L’ Italia presenta diverse conferme, ma anche alcune novità nella tappa ceca rispetto agli atleti schierati in Slovenia: scendono da 11 a 9 gli azzurri convocati, con il contingente massimo confermato soltanto nel kayak e nella canadese maschili. Nel kayak individuale maschile, infatti, vengono confermati Giovanni De Gennaro e Xabier Ferrazzi, i quali saranno in gara anche nel kayak cross, mentre a completare il terzetto nella gara classica sarà Davide Ghisetti, e non Michele Giuseppe Pistoni. 🔗 Leggi su Oasport.it
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2026 Canoe Slalom Training, Liptovsky Mikulas
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