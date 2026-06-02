Archiviata la prima tappa stagionale di Tacen, nella quale è arrivata la splendida vittoria di Xabier Ferrazzi nel kayak individuale maschile, è già tempo di pensare al secondo appuntamento con la Coppa del Mondo 2026 di canoa slalom, in programma da venerdì 5 a domenica 7 giugno a Praga, in Cechia. L’ Italia presenta diverse conferme, ma anche alcune novità nella tappa ceca rispetto agli atleti schierati in Slovenia: scendono da 11 a 9 gli azzurri convocati, con il contingente massimo confermato soltanto nel kayak e nella canadese maschili. Nel kayak individuale maschile, infatti, vengono confermati Giovanni De Gennaro e Xabier Ferrazzi, i quali saranno in gara anche nel kayak cross, mentre a completare il terzetto nella gara classica sarà Davide Ghisetti, e non Michele Giuseppe Pistoni. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Canoa slalom, l’Italia cerca conferme a Praga nella seconda tappa di Coppa del Mondo

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2026 Canoe Slalom Training, Liptovsky Mikulas

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