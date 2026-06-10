La seconda edizione del Rapporto Andos evidenzia una maggiore attenzione agli aspetti psicologici e sociali delle persone affette da tumore al seno, rispetto alla prima che si concentrava principalmente sui problemi economici e finanziari. La relazione sottolinea che l’approccio clinico non è sufficiente e che sono necessari più supporti di tipo psicologico e sociale per migliorare la qualità della vita dei pazienti.

Roma, 10 giu. (Adnkronos Salute) - "La seconda edizione del Rapporto Andos si è concentrata maggiormente sugli aspetti psicologici, sociali e sulla qualità della vita, dopo una prima edizione focalizzata soprattutto su disagio economico e tossicità finanziaria. I dati mostrano che circa il 30% delle donne operate al seno ha dovuto lasciare o ridurre l'attività lavorativa per motivi legati alla malattia o alla necessità di conciliare terapie e lavoro", ha spiegato Barbara Polistena, docente presso l'università degli Studi di Roma Tor Vergata e direttore scientifico di Crea Sanità, in occasione della presentazione del II Rapporto Andos–Crea Sanità 'Effetti collaterali del cancro alla mammella: qualità di vita', presentato a Roma. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Cancro seno, Polistena (Crea Sanità): "Non basta l'approccio clinico, servono più supporto psicologico e sociale"

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