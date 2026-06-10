Una ricerca condotta da Andos e Crea Sanità evidenzia come i risultati riportati dai pazienti siano fondamentali nella gestione del tumore al seno. I dati mostrano che le opinioni dei pazienti riguardo alla qualità di vita e agli effetti delle terapie sono considerate centrali per valutare l’efficacia dei trattamenti. La rilevazione sottolinea l’importanza di considerare le esperienze dirette dei pazienti nel percorso terapeutico.

Roma, 10 giu. (Adnkronos Salute) - "La survey di Andos e Crea Sanità ci dà messaggi molto preziosi perché ribadisce l'importanza dei patient reported outcomes e della qualità di vita nella gestione delle persone affette da tumore. In particolare, i Pro consentono di evidenziare sintomi che rischiano di essere sottoriportati e sottotrattati: si tratta di sintomi potenzialmente silenti, non sempre visibili agli occhi degli sperimentatori negli studi clinici o dei medici nella pratica quotidiana, ma con un impatto molto rilevante sulla qualità di vita". Lo ha dichiarato Massimo Di Maio, Dipartimento di Oncologia dell'università di Torino, Città... 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Cancro seno, Di Maio (Aiom): "Patient reported outcomes centrali per qualità di vita e valutazione terapie"

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Tumori: seno, Di Maio (Aiom) intercettare sintomi spesso sottovalutati

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