Un sondaggio condotto da Andos e Crea Sanità evidenzia l'importanza di riconoscere e segnalare precocemente i sintomi spesso sottovalutati dei tumori al seno. La ricerca sottolinea il ruolo dei report dei pazienti e della qualità di vita nel trattamento. La rilevazione mira a migliorare la diagnosi precoce e la gestione delle persone affette da questa patologia, evidenziando la necessità di attenzione ai segnali che possono sfuggire.

“La survey realizzata da Andos (Associazione nazionale donne operate al seno) e Crea Sanità ci consegna messaggi estremamente preziosi, perché ribadisce l'importanza dei patient reported outcomes (Pro) e della qualità di vita nella gestione delle persone affette da tumore. In particolare, i Pro consentono di evidenziare sintomi che rischiano spesso di essere sottoriportati e, di conseguenza, sottotrattati. Parliamo di sintomi potenzialmente silenti, non immediatamente visibili agli occhi degli sperimentatori negli studi clinici o dei medici nella pratica quotidiana, ma che possono avere un impatto molto rilevante sulla qualità di vita”. Sono... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Tumori: seno, Di Maio (Aiom) intercettare sintomi spesso sottovalutati

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