In occasione di un evento dedicato alla diagnosi del cancro al seno metastatico, un rappresentante di un'associazione medica ha affermato che i progressi scientifici recenti hanno portato a nuove opportunità diagnostiche e terapeutiche per i pazienti. La dichiarazione si inserisce nel quadro delle discussioni su pratiche di diagnosi, con particolare attenzione all’utilizzo della biopsia liquida. Nessuna indicazione è stata fornita riguardo a nomi specifici di enti o aziende coinvolte.

Roma, 19 mag. (Adnkronos Salute) - "Oggi, per fortuna, possiamo contare su tanti progressi scientifici che possono tradursi in opportunità diagnostiche e terapeutiche per i pazienti. Però è importante che questa innovazione sia resa disponibile in maniera equa e tempestiva per tutti quelli che ne hanno bisogno. Purtroppo, al momento esiste un rischio di disparità anche all'interno del nostro Paese, per le differenze nelle possibilità di accesso tra varie realtà locali e regioni". Lo ha detto Massimo Di Maio, presidente Aiom - Associazione italiana di oncologia medica, intervenendo oggi a Milano all'incontro dedicato alla medicina di precisione nel tumore al seno metastatico ormonoresponsivoHer2 negativo e all'accesso alla biopsia liquida. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Di Maio (Aiom): "No disparità su biopsia liquida in cancro seno metastatico"

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