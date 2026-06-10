Campobasso | via libera alla Rottamazione-quinquies per i debiti
È stato approvato il via libera alla Rottamazione-quinquies per i debiti. Questa misura permette di estinguere alcuni debiti senza pagare sanzioni o interessi. In particolare, riguarda i debiti legati a cartelle di pagamento e tributi non versati. Per quanto riguarda i mancati pagamenti degli affitti comunali, è possibile regolarizzare la posizione seguendo le procedure previste dall’amministrazione.
Quali debiti specifici possono essere estinti senza pagare sanzioni o interessi?. Come si può regolarizzare il mancato pagamento degli affitti comunali?. Quando si potrà presentare la domanda per usufruire dell'agevolazione?. Chi deve dare l'approvazione finale per rendere operativa la misura?.? In Breve Debiti coperti per periodi tra 1 gennaio 2000 e 31 dicembre 2023. Consiglieri De Benedittis, Esposito e Colagiovanni sostengono la proposta in Commissione. Inclusione morosità affitti alloggi comunali per stabilizzazione sociale dei cittadini. Domande telematiche previste tra 16 settembre e 31 ottobre 2026. La Commissione Bilancio di Campobasso dà il via libera alla Rottamazione-quinquies per sostenere le famiglie. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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