Campobasso | via libera alla Rottamazione-quinquies per i debiti

Notizia in breve

È stato approvato il via libera alla Rottamazione-quinquies per i debiti. Questa misura permette di estinguere alcuni debiti senza pagare sanzioni o interessi. In particolare, riguarda i debiti legati a cartelle di pagamento e tributi non versati. Per quanto riguarda i mancati pagamenti degli affitti comunali, è possibile regolarizzare la posizione seguendo le procedure previste dall’amministrazione.