Debiti con il Fisco | guida alla rottamazione quinquies e rate fino a 9 anni

Il termine per presentare la domanda di rottamazione quinquies dei debiti con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione è fissato al 30 aprile 2026. Questa procedura permette di definire le pendenze fiscali accumulate nel tempo, con possibilità di pagamenti rateali che si estendono fino a nove anni. La misura riguarda i debiti che rientrano nelle categorie previste e consente di chiudere le pratiche pendenti con condizioni agevolate.

? Cosa sapere Scadenza rottamazione quinquies per debiti Agenzia Entrate-Riscossione entro il 30 aprile 2026.. Saldabili imposte e contributi Inps con rate fino a 54 mensilità da 100 euro.. Entro il 30 aprile 2026 scade il termine per presentare le domande relative alla rottamazione-quinquies, la misura introdotta dalla Legge di Bilancio 2026 che permette di saldare i debiti con l’Agenzia di Entrate-Riscossione eliminando sanzioni, interessi e aggio. La procedura richiede l’invio telematico della richiesta tramite il portale ufficiale dell’ente riscossore entro giovedì prossimo. L’opportunità di definire in modo agevolato i carichi tributari riguarda le pendenze affidate alla riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023.🔗 Leggi su Ameve.eu

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Rottamazione Quinquies e #Finsubito: Guida Definitiva alla Corsa del 21 Gennaio.

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