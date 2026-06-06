La variante alla lottizzazione Carola è stata approvata con tre astensioni. Contestualmente, è stato dato il via libera anche alla rottamazione-quinquies.

Come previsto, è stata approvata – con soli tre astenuti – la variante alla lottizzazione Carola, sul lungomare nord della città: un’operazione importante, un investimento cospicuo da parte della facoltosa società milanese che, qualche anno fa, decise di investire sulla cittadina costiera acquistando un terreno, incolto e inutilizzato, di 58mila metri quadrati e pensandoci un villaggio turistico, con spazi destinati alla residenzialità, oltre che ad attività sportive e ludiche. A distanza di oltre tre anni dal primo passaggio consiliare, dunque, la pratica della lottizzazione è stata finalmente chiusa, anche dopo l’impasse che si era creata nello scorso febbraio quando si era reso necessario, secondo la Soprindenza, un ulteriore e ultimo passaggio di verifica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Lottizzazione ’Carola’, via libera. Ok anche alla rottamazione-quinquies

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