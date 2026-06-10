Durante i Campionati Italiani a Campione d'Italia, si è verificato un risultato eccezionale: Angelo Benazzi ha vinto due gare consecutive. L'evento rappresenta l'ultima tappa della stagione ISOP 25-26. La competizione è ancora in corso e si svolge in un’unica località, con numerosi atleti che partecipano alle diverse discipline in programma.

A Campione d'Italia sono in corso di svolgimento i Campionati Italiani, ultimo appuntamento della stagione ISOP 25-26. In palio 28 braccialetti e 10 pacchetti per volare a Las Vegas. Il torneo deep va ad Angelo Benazzi, che aveva già vinto il Main ISOP dell'ultima tappa. Ecco gli altri braccialetti già assegnati Nel suo piccolo, Angelo ha fatto un qualcosa di difficilmente replicabile. C'è chi ha vinto due Main Event WSOP consecutivi e chi invece ha fatto back to back a distanza di qualche mese alle ISOP. Ai Campionati Italiani Angelo Benazzi fa suo il torneo deep La stagione ISOP aveva visto i primi due vincitori del Main Event, due attori stranieri. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Campionati italiani: pazzesco back to back per Angelo Benazzi

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