Il Masters è nuovamente di Rory McIlroy 4º golfista a vincere back-to-back ad Augusta

Nell’ultima giornata del Masters di Augusta, Rory McIlroy ha conquistato il suo quarto titolo in questa competizione, diventando il quarto golfista a vincere due edizioni consecutive dell’evento. La 90esima edizione del torneo, che si svolge ogni anno ad aprile sui campi dell’Augusta National in Georgia, si è conclusa con la vittoria del golfista. La giornata è stata caratterizzata da numerosi colpi di scena e dall’andamento incerto della gara.

È successo di tutto, o quasi, nell’ultima giornata del Masters di Augusta. Alla fine, a trionfare nella 90esima edizione dell’iconico major che si disputa ogni anno ad aprile sui fairway dell’Augusta National, in Georgia, è stato Rory McIlroy. Il nordirlandese diventa, così, il 4º golfista nella storia a vincere per 2 volte di fila il torneo, dopo Jack Nicklaus, Nick Faldo e Tiger Woods. Una giornata tesa, a tratti nervosa, quella vista oggi nell’assolato campo nel sud est degli Stati Uniti. La testa della classifica, infatti, è stata protagonista di un vario e repentino stravolgimento di leadership, prima con Cameron Young e Rory Mcilroy...🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Il Masters è nuovamente di Rory McIlroy. 4º golfista a vincere back-to-back ad Augusta Rory McIlroy prende il largo al termine del secondo round del Masters di AugustaI migliori golfisti del panorama internazionale continuano a dare spettacolo nel primo Major stagionale. Golf, Rory McIlroy prende il largo al termine del secondo round del Masters di AugustaI migliori golfisti del panorama internazionale continuano a dare spettacolo nel primo Major stagionale. Rory McIlroy Takes Commanding Six-Shot Lead at 2026 Masters