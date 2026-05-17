IPM | Zanardi e Ji emergono Galluzzo fa back to back!

La prima edizione dell'Italian Poker Master ha attirato quasi 300 partecipanti al Main Event. Tra i nomi più noti, Zanardi e Ji si sono distinti, mentre Galluzzo ha conquistato due vittorie consecutive. I numeri ufficiali confermano un interesse crescente per questa manifestazione, che si sta affermando come uno degli appuntamenti principali del circuito. La partecipazione numerosa e le performance dei giocatori più noti sono stati i punti salienti delle prime fasi della competizione.

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I numeri di questa prima edizione sono già ufficiali. Il Main Event dell'Italian Poker Master è arrivato a quasi 300 giocatori. Il field è decisamente tosto con tantissimi volti noti ben messi in classifica generale. Ieri si sono disputati altri side event. Incredibile Galluzzo che vince ancora una picca! Il pollice è all'insù. Sia dal punto di vista "interno" che "di clientela". Sono tutti soddisfatti dopo questi primi due giorni di IPM. L'organizzazione è felice dei numeri i giocatori approvano la struttura. Intanto il Main Event dell'Italian Poker Masters vivrà il day2 Ieri al terzo piano del Casinò di Campione andava in scena la seconda tornata da day 1 del Main IPM che, a fine ottavo livello (su 12 totali di ieri) aveva già pronti i numeri ufficiali. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - IPM: Zanardi e Ji emergono. Galluzzo fa back to back! ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Unicusano: Back-to-Back, due gare al PalaDelMauro conL’Unicusano Avellino Basket ha deciso di lanciare un’iniziativa denominata Back-to-Back per coinvolgere direttamente la tifoseria locale. L’Unicusano Avellino Basket lancia la promozione “Back-to-Back” per due sfide interneIn occasione della doppia sfida interna in programma al PalaDelMauro, l’Unicusano Avellino Basket lancia la promo “Back-to-Back”, un’iniziativa...