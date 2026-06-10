Campionati Giovanili Under 18 semifinali scudetto | Inter-Torino e Roma-Bologna in diretta tv

Le semifinali dei Campionati Giovanili Under 18 si svolgono in Emilia-Romagna, con Inter-Torino e Roma-Bologna in programma giovedì. Le partite saranno trasmesse in diretta televisiva. La finale, che assegnerà il titolo di campione d’Italia, si disputerà sabato. Questi incontri rappresentano le prime gare della fase conclusiva del torneo.

Entrano nel vivo le Final Four del campionato Under 18 Professionisti. In Emilia-Romagna si assegnano i primi verdetti della fase finale: giovedì le semifinali Inter-Torino e Roma-Bologna, sabato la finale che metterà in palio il tricolore di categoria. Parte il conto alla rovescia per l’assegnazione dello scudetto Under 18 Professionisti. Le fasi finali dei Campionati Giovanili Nazionali SGS entrano nel vivo con le semifinali in programma giovedì 11 giugno e la finalissima prevista sabato 13 giugno. L’Emilia-Romagna ospita l’atto conclusivo della stagione, che coinvolge migliaia di giovani calciatori provenienti dai vivai professionistici italiani. 🔗 Leggi su Sportface.it

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Finali Nazionali Giovanili - Follonica 2026 - Under 13 Femminile - Finali

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