A Torino si avvicina uno dei match più attesi della stagione, con la sfida tra la squadra di casa e l’Inter. I nerazzurri, reduci da tre vittorie consecutive, puntano a consolidare la loro posizione in classifica e, con un risultato positivo, potrebbero già assicurarsi il titolo con quattro turni d’anticipo. Per seguire l’incontro, ci sono diverse opzioni di visione, tra streaming gratuito e trasmissioni televisive.

L’aria a Torino è elettrica. I nerazzurri arrivano da una striscia di tre vittorie consecutive e sanno che un successo contro i granata, unito a una combinazione favorevole dagli altri campi, potrebbe regalare il titolo matematico con quattro giornate d’anticipo. Dall’altra parte, però, c’è un Torino che con l’arrivo di Roberto D’Aversa ha blindato le mura amiche, vincendo tutti e tre i match disputati in casa sotto la nuova gestione. La sfida tattica: D’Aversa contro Chivu. Passando al campo, c’è da considerare che l’Inter dovrà fare a meno del capitano Lautaro Martinez, affidando le chiavi dell’attacco al duo formato da Marcus Thuram e dal giovane talento Francesco Pio Esposito.🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Torino-Inter in streaming gratis? Dove vedere il match Scudetto in TV

PULISIC + doppio NKUNKU, fa festa San Siro: Milan-Verona 3-0 | Serie A Enilive | DAZN Highlights

Notizie correlate

Cremonese-Torino in streaming gratis? Dove vedere il lunch match in TVIl sipario sulla domenica di campionato si alza a Cremona, dove la Cremonese di Marco Giampaolo cerca riscatto dopo il KO contro il Cagliari.

Milan-Torino in streaming gratis e TV: dove vedere il match di San SiroMentre noi aspettiamo con ansia la prossima battaglia dei nostri ragazzi, il campionato non si ferma e propone un sabato di fuoco a San Siro.

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Torino-Inter: Sky, Dazn o Now? Dove vederla in streaming e in tv; Serie A, oggi Torino-Inter: orario, probabili formazioni e dove vederla; Dove vedere Torino-Inter in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Torino-Inter: orario e dove vederla in TV e streaming.

Torino Inter streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie ATorino Inter streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A in programma stasera, domenica 26 aprile 2026, alle ore 18 ... tpi.it

Torino-Inter: dove vederla (tv e streaming), probabili formazioni e orario. Cosa serve per lo scudetto aritmetico?Ultimo passo verso la gloria. L'Inter di Chivu è sempre più vicina al 21esimo scudetto e scende in campo a Torino, sponda granata, con l'obiettivo di chiudere la ... ilmessaggero.it

Torino-Inter, la formazione che dovrebbe schierare Chivu: Sommer; Bisseck, Akanji, Carlos Augusto; Darmian, Barella, Zielinski, Sucic, Dimarco; Bonny, Thuram @fcin1908it x.com

Manca poco a Torino-Inter ma anche a Milan-Juve: secondo i tifosi interisti, chi arriverà appena dietro ai nerazzurri in classifica Melissa Paini #Inter #InterDipendenza #SerieA #Tifosi - facebook.com facebook