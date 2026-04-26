Domenica 26 aprile 2026 alle ore 18:00 si gioca la partita tra Torino e Inter. L’Inter, che sta lottando per il titolo di campione d’Italia, non potrà laurearsi campione nemmeno vincendo questa sfida, a causa del risultato positivo del Napoli. Le formazioni sono state annunciate e si conoscono già le quote e i pronostici per questa partita, che rappresenta un’ultima occasione per i nerazzurri di avvicinarsi al tricolore.

L’Inter è molto vicina a laurearsi campione d’Italia ma non potrà farlo nemmeno battendo il Torino per via del successo del Napoli. I nerazzurri sono infatti a +12 quando mancano solo cinque giornate a termine del campionato, e il titolo sembra davvero ormai soltanto una formalità. La squadra di Cristian Chivu, che in settimana si. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Torino-Inter (domenica 26 aprile 2026 ore 18:00): formazioni, quote, pronostici. I nerazzurri cercando punti scudetto

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