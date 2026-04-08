Paura sulla Polignano-Conversano | camion avvolto dalle fiamme strada bloccata

Nel pomeriggio di oggi, mercoledì 8 aprile, si sono verificati momenti di tensione lungo la strada provinciale 121 tra Polignano e Conversano, a causa di un incendio che ha coinvolto un camion. La presenza delle fiamme ha causato la chiusura temporanea del tratto stradale, creando disagi alla circolazione e preoccupazione tra gli automobilisti che transitavano in zona. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

Momenti di paura nel pomeriggio di oggi, mercoledì 8 aprile, sulla strada provinciale 121 tra Polignano e Conversano, dove un camion ha preso fuoco.L'incendio del mezzo e i soccorsiPer cause in corso di accertamento, le fiamme si sarebbero sviluppate a partire dalla cabina del mezzo, per poi. 🔗 Leggi su Baritoday.it Incendio sul raccordo anulare: camion avvolto dalle fiammeIncendio sul Grande raccordo anulare di Roma dove un camion nella prima mattinata di martedì 24 marzo è stato avvolto dalle fiamme. Leggi anche: Attimi di paura a Veroli, furgone avvolto dalle fiamme in via Pastena