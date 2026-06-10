Calendario partite Mondiali 2026 | date orari e tabellone

Le partite dei Mondiali 2026 si svolgeranno dall’11 giugno al 19 luglio. Il torneo comprende la fase a gironi, seguita dalle eliminazioni dirette fino alla finale. Sono state stabilite date e orari per tutte le partite, che si terranno in diverse città. Il calendario copre l’intero periodo di svolgimento del torneo, con le gare distribuite nel corso di oltre un mese. È il primo Mondiale con questa durata e formato inedito.

Il calendario con tutte le partite dei Mondiali 2026. Dall’11 giugno al 19 luglio, ecco le date e gli orari di match dalla fase a gironi alla finalissima Sarà un Mondiale inedito quello che si disputerà dall’11 giugno al 19 luglio 2026. Per la prima volta nella storia della competizione saranno 48 le nazionali partecipanti. Inoltre, non era mai accaduto prima che l’evento venisse ospitato da tre Paesi ovvero Usa, Canada e Messico. – calciomercato.it (foto Ansa) Messico che stabilisce un record. Quella che sta per cominciare sarà infatti la terza edizione di un campionato del mondo ospitata dal paese centroamericano dopo quelle del 1970 e del 1986. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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