Atp Amburgo 2026 il tabellone con Cobolli e Darderi | calendario date orari tv

Da today.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il torneo ATP di Amburgo del 2026 si avvicina, con il tabellone che include i nomi di Cobolli e Darderi. Il calendario, le date e gli orari delle partite sono stati definiti, e le gare saranno trasmesse in diretta televisiva. Dopo le emozioni della vittoria di Sinner al Foro Italico, avvenuta a 50 anni dalla conquista di Panatta, si prepara l’ultima competizione su terra prima di Roland Garros. La manifestazione rappresenta un momento importante nel circuito di questa stagione.

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 La stagione del tennis, dopo le indimenticabili emozioni per il trionfo di Jannik Sinner al Foro Italico 50 anni dopo Adriano Panatta, procede con  l'ultimo torneo su terra prima dell'evento clou, il Roland Garros.Questa settimana, fino a sabato 23 maggio, al Rothenbaum Tennis Center si gioca. 🔗 Leggi su Today.it

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