Caldo estremo e cuore | ecco perché aumenta il rischio cardiovascolare Rimedi e precauzioni contro le ondate di calore

Il rischio cardiovascolare aumenta durante le ondate di calore e freddo estremo, secondo una dichiarazione di esperti di istituzioni mediche. Questi sbalzi di temperatura possono provocare infarti, ictus, insufficienza cardiaca e morte improvvisa. La ricerca evidenzia che le condizioni climatiche estreme rappresentano un fattore di rischio crescente per le persone con problemi cardiaci. Non sono indicate misure specifiche nel testo, ma si sottolinea la correlazione tra condizioni climatiche estreme e complicanze cardiovascolari.

Secondo una recente dichiarazione scientifica di esperti del Weill Cornell Medicine e di altre importanti istituzioni, il caldo e il freddo estremi rappresentano un rischio cardiovascolare crescente, in grado di scatenare infarti, ictus, insufficienza cardiaca e morte cardiaca improvvisa. La dichiarazione dell'American Heart Association, pubblicata su Circulation, illustra i fattori che contribuiscono a mettere a repentaglio la salute e fornisce raccomandazioni per mitigare i crescenti rischi cardiovascolari derivanti dalle temperature estreme. Storicamente, il freddo ha causato un maggior numero di decessi per malattie cardiovascolari a causa della maggiore frequenza delle giornate fredde. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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CALDO ESTREMO: rischi per cuore e cervello

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