Nel Regno Unito si sono registrati sei decessi in quattro giorni a causa delle alte temperature, con ondate di calore che hanno colpito il paese. Le autorità raccomandano di evitare le correnti nei corsi d'acqua e di adottare precauzioni specifiche per proteggere le persone anziane dal rischio di colpo di calore. Sono stati segnalati incidenti legati alle alte temperature, con misure di sicurezza in atto per limitare i danni.

? Domande chiave Come evitare i pericoli delle correnti nei corsi d'acqua?. Quali precauzioni adottare per proteggere gli anziani dal colpo di calore?. Come prevenire i danni termici agli impianti domestici e alle auto?. Perché le autorità non hanno ancora revocato l'allerta meteo?.? In Breve Londra registra 35,1°C, record storico per il mese di maggio.. Un uomo di 60 anni muore a Padstow per correnti in Cornovaglia.. Quattro adolescenti perdono la vita in torrenti e laghetti nazionali.. Previsioni indicano calo termico sotto i 30°C nelle prossime ore.. Sei vittime registrate nel Regno Unito in soli quattro giorni a causa dell’ondata di caldo estremo che sta colpendo l’isola, con il tragico ritrovamento di un dodicenne nel Lancashire dopo una balzata nel fiume Ribble. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caldo record nel Regno Unito: 6 morti in 4 giorni tra ondate di calore

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