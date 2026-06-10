caldo dove sono gli 8 nuovi rifugi climatici di bologna

Notizia in breve

Bologna ha aperto otto nuovi rifugi climatici tra case di quartiere e giardini pubblici. L’obiettivo è offrire punti di riparo in caso di ondate di calore. I nuovi spazi sono stati integrati nella rete già esistente, rafforzando la protezione per i cittadini durante le giornate più calde. La scelta di collocare i rifugi in aree pubbliche mira a garantire accesso diffuso e facile. Nessun dettaglio è stato fornito sui tempi di apertura o sulla capienza degli spazi.