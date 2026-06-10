Caldo dove sono gli 8 nuovi rifugi climatici di Bologna
Bologna ha aperto otto nuovi rifugi climatici tra case di quartiere e giardini pubblici. L’obiettivo è offrire punti di riparo in caso di ondate di calore. I nuovi spazi sono stati integrati nella rete già esistente, rafforzando la protezione per i cittadini durante le giornate più calde. La scelta di collocare i rifugi in aree pubbliche mira a garantire accesso diffuso e facile. Nessun dettaglio è stato fornito sui tempi di apertura o sulla capienza degli spazi.
Bologna, 10 giugno 2026 – Bologna rafforza la propria rete di rifugi climatici con l'ingresso di otto nuovi spazi pubblici tra Case di quartiere e giardini cittadini. Il progetto, nato nell’ambito di Bologna Missione Clima, dalle proposte dell'Assemblea Cittadina per il Clima e sviluppato dal Comune sulla scia di esperienze già attive in diverse città europee, mette a disposizione della cittadinanza luoghi accessibili e gratuiti dove trovare sollievo durante le ondate di calore estive. Dopo il lancio, nell’estate 2025, della prima rete composta da 16 spazi al chiuso e all'aperto, nel 2026 l'offerta si amplia ulteriormente e raggiunge quota 24 rifugi climatici distribuiti sul territorio comunale, garantendo una copertura più capillare e facilmente accessibile nei periodi di caldo intenso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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