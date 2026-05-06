Il Comune ha approvato un piano per installare rifugi climatici gratuiti in diversi punti della città, destinati a offrire un riparo dal caldo intenso. Sono stati individuati alcuni locali privati che saranno coinvolti nel progetto, con procedure di selezione specifiche. Questi spazi saranno accessibili ai cittadini durante le ondate di calore, contribuendo a ridurre i rischi legati alle alte temperature.

? Cosa scoprirai Dove si troveranno i nuovi rifugi gratuiti per sfuggire al caldo?. Come verranno selezionati i locali privati per accogliere i cittadini?. Quali criteri useranno gli esperti per mappare le isole di calore?. Chi finanzierà il potenziamento del verde e le nuove tecnologie?.? In Breve Fidanza propone spazi gratuiti con acqua potabile e accessibilità per disabili.. Abrate richiede potenziamento copertura arborea e riduzione superfici impermeabilizzate urbane.. Collaborazione prevista con Ausl di Modena e Terzo settore per gestione spazi.. Ricerca fondi europei per finanziare tecnologie di raffrescamento e monitoraggio scientifico.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caldo estremo: il Comune approva rifugi climatici e più verde

Notizie correlate

USA, a marzo si registra caldo estremo: i cambiamenti climatici sono ancora irrilevanti?I cambiamenti climatici, seppur evidenti ormai da tempo, ora si stanno manifestando con maggior ferocia soprattutto negli USA.

Leggi anche: Batterie auto elettriche rovinate, con il caldo estremo si degradano più velocemente

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Allerta meteo n. 043/2026; Kokushobi: la parola giapponese per le temperature oltre i 40 gradi; Un’ondata di calore senza precedenti ha colpito l’Antartide nel pieno dell’inverno: un evento meteo estremo nel luogo più freddo della Terra; Europa sotto assedio | il caldo estremo esplode del 57% nelle città.

Caldo estremo e salute mentale: come il cambiamento climatico danneggia i luoghi di lavoroQuest’estate il meteo estremo ha stretto l’Europa in una morsa mortale, con temperature record che hanno alimentato incendi senza precedenti e gravi siccità in tutto il continente. Scienziati ed ... it.euronews.com

Caldo estremo e cambiamenti climatici. Ha causato 16.500 morti in 854 città europee. 4.597 morti stimati in Italia. I dati dell’Imperial College di LondraL’Italia è tra i Paesi europei più esposti, perché unisce estati sempre più lunghe e torride con un’alta quota di popolazione anziana. Servono subito più verde urbano, piani locali di adattamento e ... quotidianosanita.it

Meteo estremo tra Ucraina e Bielorussia: gelate tardive seguite da caldo anomalo, sbalzi termici fino a 35°C in pochi giorni - facebook.com facebook

CALDO ESTREMO E LAVORO, TEMPO DI UNA LEGGE Il sindacato europeo chiede norme vincolanti che obblighino le imprese a proteggere i lavoratori. Le linee guida del 2023 non hanno funzionato. Intervenire prima dell’estate x.com