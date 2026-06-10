Calciomercato Roma Ruggeri nome caldo per la fascia sinistra | Gasp lo rivorrebbe

Durante il calciomercato, la Roma valuta un possibile acquisto per la fascia sinistra. Ruggeri è uno dei nomi più caldi, con il tecnico che avrebbe richiesto rinforzi urgenti per il reparto. La società sta monitorando diverse opzioni, mentre l’allenatore spinge per un arrivo che possa rafforzare il reparto difensivo. La trattativa si concentra principalmente sui dettagli del trasferimento.

Il calciomercato della Roma entra nel vivo: Gasperini ha chiesto rinforzi immediati per il suo 3-4-2-1 e una delle priorità riguarda la fascia sinistra. Il tecnico ha fatto sapere alla dirigenza giallorossa di voler provare a portare nella capitale Matteo Ruggeri, attualmente in forza all’Atletico Madrid. L’ex Atalanta, dal canto suo, non rifiuterebbe un ritorno in Italia, dove rincontrerebbe il suo vecchio allenatore. Il ritorno con Gasperini. Gasperini sta spingendo per Ruggeri fin dal suo primo giorno a Trigoria. Per il suo 3-4-2-1 serve un esterno mancino che sappia sia spingere che coprire, e il tecnico non ha dubbi sul nome giusto. Lo ha lanciato e cresciuto all’Atalanta per 4 stagioni, dal 2020 al 2025, non contando l’anno in prestito alla Salernitana. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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