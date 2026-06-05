Calciomercato Roma spunta Brahim Diaz | Gasp lo stima ma la pista è complicata

Sul calciomercato della Roma, si fa il nome di Brahim Diaz come possibile acquisto. Il tecnico della squadra lo stima, ma la trattativa resta difficile. La società sta cercando un esterno offensivo adatto al nuovo progetto tecnico di Gasperini, che continua a monitorare diverse opzioni. La trattativa con Diaz non è ancora definita e rimane complicata. La Roma sta valutando altre alternative nel mercato degli attaccanti esterni.

La Roma continua a muoversi nel mercato degli esterni d’attacco, alla ricerca del giocatore ideale per il nuovo progetto tecnico di Gasperini. Come rivelato da Lorenzo Canicchio su X, tra i nomi finiti sul taccuino della dirigenza giallorossa ci sarebbe anche quello di Brahim Diaz, talento marocchino del Real Madrid. Questa risulta comunque una pista tutt’altro che semplice, ma conferma la volontà della Roma di alzare ulteriormente il livello qualitativo della rosa. Con l’ingresso in Champions League, il tecnico di Grugliasco si aspetta colpi importanti in vista della prossima stagione. Brahim Diaz, Gasperini e Mourinho si contendono il marocchino. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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