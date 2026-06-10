Calciomercato Roma Bernasconi ipotesi per la fascia sinistra di Gasperini

Notizia in breve

La Roma sta lavorando al rafforzamento della fascia sinistra per la prossima stagione. Tra le ipotesi valutate, ci sono possibilità legate a un giocatore in uscita e a un profilo proposto da Gasperini. La società sta considerando diverse opzioni per completare il reparto, senza ancora aver preso una decisione definitiva. La trattativa riguarda soprattutto la ricerca di un giocatore che possa sostituire o integrare gli attuali componenti della rosa.