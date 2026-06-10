Calciomercato Roma Bernasconi ipotesi per la fascia sinistra di Gasperini
La Roma sta lavorando al rafforzamento della fascia sinistra per la prossima stagione. Tra le ipotesi valutate, ci sono possibilità legate a un giocatore in uscita e a un profilo proposto da Gasperini. La società sta considerando diverse opzioni per completare il reparto, senza ancora aver preso una decisione definitiva. La trattativa riguarda soprattutto la ricerca di un giocatore che possa sostituire o integrare gli attuali componenti della rosa.
La Roma continua a lavorare alla costruzione della squadra che affronterà la prossima stagione e uno dei principali nodi da sciogliere riguarda la corsia mancina. Nella lista dei desideri di Gian Piero Gasperini ci sarbbe Lorenzo Bernasconi, esterno dell’Atalanta che il tecnico considera uno dei profili ideali per il proprio sistema di gioco. Secondo le ultime indiscrezioni provenienti da Trigoria, il club giallorosso sarebbe pronto ad avviare i primi contatti attraverso intermediari per verificare la fattibilità dell’operazione. La valutazione del cartellino oscilla tra i 20 e i 25 milioni di euro, cifra importante ma ritenuta compatibile con il valore e il potenziale del giocatore. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
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